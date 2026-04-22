4月22日（現地時間21日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターで、ポートランド・トレイルブレイザーズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第2戦に臨んだ。 試合前には、スパーズのビクター・ウェンバンヤマが最優秀守備選手賞（DPOY）のトロフィーを手にして高々と上にあげた。第1クォーター