東映がしっかり。同社は２１日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したと発表しており、好材料視されている。 ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいＩＰの創出を目指すとしており、４月２４日に発表予定の初期作品ラインアップは同社の既存ＩＰを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる全く新しいゲームタイトルとなるという。まずはパソコンゲ