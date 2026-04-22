「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在でネクステージが「売り予想数上昇」１位となっている。 ２２日の東証プライム市場でネクステージが６日ぶりに反落。同社は６日取引終了後、第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算を発表し、営業利益は６０億２４００万円（前年同期比２．８倍）と好調だった。底堅い市場環境を背景に「販売店」「買取店」「整備