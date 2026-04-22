午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４８、値下がり銘柄数は１２８０、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは情報・通信、サービス、保険。値下がりで目立つのは卸売、不動産、水産・農林、繊維、ゴム製品、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS