ディズニープラスで独占配信中のマーベルのドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2より、クリステン・リッター演じるジェシカ・ジョーンズの新場面写真が公開された。 参考：クリステン・リッター＆レイチェル・テイラーが語る、『ジェシカ・ジョーンズ』とNetflixの挑戦 本作は、昼は法で弱者を守る弁護士、夜は裁けない悪を叩きのめすヒ&#