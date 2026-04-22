ディジタルメディアプロフェッショナルは後場に入って買いが強まり、７連騰。この日午後０時３０分ごろ、エッジＡＩ半導体「Ｄｉ１」とナンバープレート認識ソフトウェア「ＺＩＡＰＬＡＴＥ」を活用したＡＮＰＲ（自動ナンバープレート認識）ソリューションを開発したと発表した。エッジＡＩカメラ向けに国内・海外市場で展開を開始する。同ソリューションは、これまでクラウド処理に依存