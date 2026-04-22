マジやせ「まる式ダイエット」。1：1：2の黄金比プレートの秘密を大公開！【画像を見る】本当に同じ人…⁉︎ まるさん驚きのビフォー＆アフター「体型は気になるけれど、ガマンばかりのダイエットは続かない……」とお悩みの方も多いのでは？しっかり食べて理想のスタイルを目指せると話題なのが、ダイエットインフルエンサーのまるさんが提案する「1：1：2プレート」です。 無理な食事制限ではなく、盛りつけの比率を