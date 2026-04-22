【動画＆写真】Mrs. GREEN APPLEが一問一答に挑戦／『ハーパーズ バザー』通常版・特別版・デジタル限定カバー 『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式SNSが更新され、Mrs. GREEN APPLEの動画が公開された。 ■Mrs. GREEN APPLE、“30 Questions in 60 Seconds”で見せた自然体な魅力 公開されたのは、「30 Questions in 60 Seconds」と題した動画。白背景のシンプルな