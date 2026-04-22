【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、4月22日リリースの8thシングル「PULSE」のリリース記念イベントを4月21日に開催した。 ■腰痛の治療に専念することを発表した田島将吾が「待ってていただけたらうれしいです」と挨拶 まずは8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」でイベントがスタート。「All 4 U」は、不安や迷いのなかでも自分だけのスピードで前へ進んでいくという思いが込