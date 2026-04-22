【写真】佐久間大介『ON VOICE』表紙＆誌面カット／佐久間大介の様々なヘアスタイル フォトグラファーの磯部昭子がInstagramを更新し、自身が撮影したSnow Manの佐久間大介のポートレートを公開した。 ■佐久間大介、肩まで伸びたピンクヘアが映える表紙ビジュアル公開 公開されたのは、音楽と人増刊『ON VOICE Vol.3』の撮影カット。 誌面カットの佐久間は、黒のタートルネックにシルバー