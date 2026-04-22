22日13時現在の日経平均株価は前日比178.34円（0.30％）高の5万9527.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は248、値下がりは1280、変わらずは41と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を333.08円押し上げている。次いでアドテスト が143.61円、ＴＤＫ が56.32円、キオクシア が39.89円、イビデン が27.49円と続く。 マイナス寄与度は98.96円の押し下げでフ