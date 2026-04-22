中国メディアのIT之家によると、ドイツの自動車経営センター（CAM）が21日公表した2026年版の世界自動車イノベーションランキングで、比亜迪（BYD）は157．2ポイントを獲得し、05年の調査開始以来、中国メーカーとして初の首位となった。2位は昨年首位だったフォルクスワーゲンで143．1ポイント。中国勢では小鵬（Xiaopeng）が128．4ポイントで4位、吉利（Geely）が103．9ポイントで6位に入った。メルセデス・ベンツが134．2ポイン