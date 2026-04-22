16年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が、21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。現役時代の驚きの指導について語った。この日は「女性アスリートへのハラスメント」をテーマにトークを展開。街頭インタビューで髪形が決められていたというコメントがあり、登坂さんは「あったよね。現役時代、全員黒髪ショートにしてこいって言われて」