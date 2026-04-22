女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が23日、第19話が放送される。娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎にりんは奥田家には一人で行くと告げる。