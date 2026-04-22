昨年9月に双子の男児を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが4月22日、インスタグラムを更新。双子との日常とともに、0歳で活躍するおもちゃについてフォロワーへ呼びかけました。【写真を見る】【 中川翔子 】「ママ友のみなさま教えてください！」双子育児で“0歳児の神おもちゃ”を募集保育園での成長ぶりに「知育になるのね！素晴らしい」投稿では「今日もふたごかわいい」と書き出し、最近お気に入りのおもちゃ「なめら