国会内で開かれた衆院内閣、法務、外務、安全保障4委員会の連合審査会＝22日午前衆院内閣委員会は22日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案を自民党、日本維新の会などの賛成多数で可決した。プライバシーへの配慮を求めた付帯決議も採択。中道改革連合、国民民主党など一部野党が法案に賛成した。23日の衆院本会議で可決され、衆院を通過する見通しだ。与党が少数の参院でも過半数