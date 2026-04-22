財務省が開いた全国財務局長会議＝22日午前、東京都千代田区財務省は22日、全国財務局長会議を開き、4月の経済情勢報告を公表した。景気の基調を示す総括判断は全11地域で前回1月の判断を据え置いた。全国の判断も維持し「緩やかに回復しつつあるが、中東情勢の影響を注視する必要がある」と評価した。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で航行の混乱が長期化し、原油などの調達への影響を懸念する声が企業からあった。全国の項