Image: Google 今年初め、Google（グーグル）は「パーソナルインテリジェンス」を導入しました。これは、Gemini AIがユーザーとの会話を記憶するだけでなく、ユーザーのインターネット上の行動履歴にもアクセスできるようにするものです。そしてGoogleは先日、このパーソナルインテリジェンスの適用範囲を画像生成モデル「Nano Banana」にまで拡張すると発表、ユーザーのライフスタイルに関