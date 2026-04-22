ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２１日（日本時間２２日）に敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に遊撃内野安打を放ち、５３試合連続出塁としてアジア出身選手の記録を更新し、球団２位タイに並んだ。記録を更新したのは「ＢｅａｔＬＡ（ロサンゼルスを打ち負かせ）」コールが響く、３―１の７回二死一塁だった。マウンドは４番手の左腕ミラーだ。カウント３―１の５球目、外角高