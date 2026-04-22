● 多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。「クロノメーター」とはなんのこと?ロレックスなどの高級腕時計の文字盤には「クロノメーター」という文字が刻んであることがあります。これは何を意味しているのでしょうか?タグ･