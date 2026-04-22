ママさんをベッドに誘いにきた猫さん。可愛すぎる鳴き声と仕草に悶絶する人が続出しています。 話題の投稿は42万回を超えて再生され、「寝ましょうよーと、お伺い立ててる感めっちゃ尊い♡」「そんなんされたらはい寝ます♡」「夜ふかしはお肌に悪いにゃ」「かわいい鳴き声～」といったコメントが寄せられています。 【動画：『ママと一緒に寝たい猫』→夜になると……とんでもなく尊い『アピー