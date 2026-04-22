今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある黒猫ちゃん。幼かった頃は、可愛さ満点だった子も成長と共に変化。いまでは、とってもカッコイイ猫ちゃんに育ったようです。投稿はThreadsにて、5000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【写真：小さくて可愛らしかった『きゅるんとした瞳の子猫』が、現在…驚きの『成長ビフォーアフター』】 この子がコレに…解せぬ