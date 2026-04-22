朝の満員バスで、男性の咳によって汚れた自分の袖を拭いた私。でもその瞬間、突然男性から怒鳴られてしまいます。車内が恐怖で凍りつく中、一人の女子高生が取った「驚きの行動」とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 満員バスで 朝の通勤時、私はバスを利用しています。 その日も混雑していて、私は立っていました。 ブレーキの度にふらつくので、つかまり棒をしっかり握り、人混みに耐えていました。