記事ポイントPLANT全店で4月25日から5月10日まで「母の日フェア」を開催花や菓子、コスメ、生活雑貨など幅広い母の日ギフトを展開一部10店舗では税込5,500円の市場直送花ギフトを数量限定で受付PLANTが、PLANT全店で「母の日フェア」を開催します。母の日に向けて、フラワーギフトをはじめ、菓子ギフトや化粧品、生活雑貨まで幅広いアイテムをそろえるフェアです。一部10店舗では、市場から自宅へ届ける「市場直送 花ギフト」の配