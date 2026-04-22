記事ポイント岐阜県郡上市の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS」で、8月8日に泥んこバレーボール大会を開催4名以上7名以下の男女混合チームで参加でき、参加費はチーム登録費5,000円と1人2,000円優勝賞品の母袋産米20kgや参加賞のオーガニックコスメ、限定宿泊特典も用意岐阜県郡上市の体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS（ホーリーファンガス）」で、2026年8月8日に「泥んこバレーボール」大会が開催されます。約9年ぶりに復活する地域お