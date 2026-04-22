株式会社三井メディカルジャパンは、３月２７日から４月８日にかけて、クロス・マーケティング社のＱｉＱＵＭＯを用いたインターネット調査を実施。１５歳以上の女性１０００人を対象にスクリーニングを行い、そのうち「尿漏れを以前経験したことがある」または「現在もある」と回答した尿漏れ経験者３２８人を対象に、世代別の実態を分析した。調査の結果、１０代は学校で、２０〜５０代では仕事中や外出時、６０代以上では長