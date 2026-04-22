記事ポイント札幌・モエレ沼公園で「北海道芸術花火2026」を開催花火打上げは2026年9月5日19時15分から20時15分まで音楽と花火を1/30秒単位で同期させる約50分の演出北海道札幌市のモエレ沼公園で、花火エンターテインメント「北海道芸術花火2026」の開催が決定します。開催日は2026年9月5日で、日本最高峰の花火会社約20社が集結。音楽と花火を緻密にシンクロさせた約50分間のノンストップ演出が展開されます。 北海道芸術花