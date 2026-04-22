記事ポイントクリーブウェアが2026年4月1日から全正社員対象に専門職手当を5％から最大30％引き上げ勤続1年以上の従業員向けに、最大2年間の休職と総額30万円を支給する新制度を新設物価上昇や人材競争の激化を背景に、社員の成長支援と組織力強化を進めますクリーブウェアは、全事業所の正社員を対象に、2026年4月1日から専門職手当のベースアップを実施しました。あわせて、大学や大学院、専門学校、海外留学などでの学び直しを