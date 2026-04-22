ＪＲＡは４月２２日、西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝から騎手免許の取消申請があり、３０日付で取り消すことを発表した。引退後は四位厩舎で調教助手となる予定。障害通算２００勝の名手は、１８日の中山グランドジャンプ・ＪＧ１で騎乗予定だったレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ハーツクライ）が歩様の違和感で出走を回避。直後に今回が引退レースとなる予定であったこと、今月末で騎手生活に別れを告げ