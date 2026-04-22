記事ポイントベルフェイスが「bellSalesAI」のPCアプリ関連で複数の特許を出願商談前後を含む営業体験の改善とSalesforce連携の効率化を目指す技術群マイク切替、文字起こし表示制御、資料共有支援、自動タイトル推定を紹介ベルフェイスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」のWeb商談向けPCアプリに関する複数技術の特許出願を発表します。商談内容のテキスト化からSalesforce連携までをよりスムーズにし、営業担当者が