昨年、「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに、19年ぶりとなる『NHK紅白歌合戦』の出場を果たすなど、勢いの止まらないORANGE RANGEが、『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムを書き下ろすことが決定した。【動画】ORANGE RANGEの黒歴史？ 「イケナイ太陽」“お蔵入り”Ver.ミュージックビデオ『FIFAワールドカップ2006』ドイツ大会の際には、「チャンピオーネ」で熱狂の渦に巻き込んだORANGE