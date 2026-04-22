日経平均株価が取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均5万9688円更新 取引時間中の最高値きょうの東京株式市場ではアメリカとイランの停戦期間延長で先行きの不透明感が払拭されず、日経平均株価は取引開始直後から売りが先行しました。しかし協議継続への期待感からその後上昇に転じました。日経平均株価に影響の大きい一部のAI・半導体関連銘柄の上昇を反映して16日につけた取引時間中の最高値5万9688円を