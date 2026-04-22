元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚13周年を迎えたことを伝えた。浅尾は「4月2日は結婚記念日でした♪」と報告。「一年に一度の二人っきりディナーです。お義母さん、子どもたちをありがとうございます」と感謝し、夫妻で「おしゃれレストラン」へ出掛けたことを明かした。そして「どのお料理も本当に美味しかったのに、写真が無くてすみません」と詫びながら