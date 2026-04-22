「ジャイアンツ３−１ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席で内野安打を放ち、昨季から続く連続出塁記録を５３とし、韓国出身の秋信守の持つ５２を更新し、アジア選手最長記録を打ち立てた。また、球団２位タイ記録とした。第１、２打席とジャイアンツ先発のループの前に空振り三振に倒れた大谷。第３打席も追い込まれると、最後も緩い球にタイミン