仏俳優ジャン・レノ（77）が22日、都内で1人舞台「らくだ」（5月10日から、東京芸術劇場シアターウエスト）合同取材会に出席した。映画「レオン」で知られるレノによる、世界初演となる今作は、モロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界を渡り歩いてきたという自身の歩みをたどる自叙伝的作品。全国11都市を巡演し、日本公演が世界初演となる。レノは会見上に入ると「おはようございます」と日本語であいさつ。