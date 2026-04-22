アメリカとイランの2回目の協議開催のメドが立たない中、交渉の内情を知る仲介国パキスタンの元情報相がFNNの単独インタビューに応じ、イラン側がアメリカによる港湾封鎖に反発しているとの見解を示しました。仲介国パキスタンで政府のアドバイザーを務めるムシャヒド・フセイン元情報相は21日、1回目の協議が合意に至らなかった要因の一つとして「アメリカとイランの間には信頼の欠如がある」と強調しました。ムシャヒド・フセイ