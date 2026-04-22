19日に行われたプレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティはアーセナルに2-1で勝利したが、マンCの守護神ジャンルイジ・ドンナルンマに大きなミスがあった。マンCが先制した直後、味方のスローインを受けたドンナルンマは蹴り出すのが遅れてしまい、慌てて蹴ったボールがFWカイ・ハフェルツの伸ばした足に当たってゴールに入ってしまったのだ。チームが先制した直後の同点劇で、ショックは相当なものがあっただろう。最終的に