優勝候補筆頭とは言えないかもしれないが、ポルトガル代表は2026W杯で頂点を狙えるだけのタレント力を有している。欧州トップリーグで活躍している選手が多く、UEFAネーションズリーグでも結果は出ている。しかし気になるのは、FWクリスティアーノ・ロナウドの起用法だ。指揮官ロベルト・マルティネスはロナウドに全幅の信頼を寄せてきたが、さすがのロナウドも41歳。全盛期とは言い難い。ポルトガルはセンターフォワードの層が薄