20日にオランダの国内カップとなるKNVB杯・決勝でNECナイメヘンを5-1で粉砕したAZ。今季はUEFAカンファレンスリーグでもベスト8まで進んでおり（準々決勝でシャフタール・ドネツクに敗北）、今季は大充実のシーズンだ。チームでは先月にオランダ代表デビューを果たした20歳のMFキース・スミットが人気だが、実力者はスミットだけではない。今季大きく飛躍した選手の1人に、26歳の攻撃的MFスフェン・マイナンスが挙げられる。NECナ