日本時間23日未明、ドイツの国内カップ戦であるDFBポカールの準決勝でバイエルン・ミュンヘンとレヴァークーゼンが対戦する。先週末のシュツットガルト戦に4-2で勝利し、昨シーズンに続いてのブンデスリーガ連覇を決めたバイエルンにレヴァークーゼンが挑むという構図だが、今年3月にリーグ戦で対戦した際には1-1の引き分けに終わっている。そのため、レヴァークーゼンのカスパー・ヒュルマンド監督も一発勝負のトーナメントであれ