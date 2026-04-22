チームの主軸であるヴィティーニャが怪我によって離脱するというパリ・サンジェルマン(PSG)にとって最悪の事態が発生した。ヴィティーニャは、19日(現地時間)に行われたリーグ・アン第30節オリンピック・リヨン戦で先発出場したが、空中戦での競り合い後に右足を負傷。39分に途中交代で退いていた。このヴィティーニャの怪我についてPSGは21日に声明を発表した。それによれば、同選手の右足のかかと付近に炎症が起きているため数日