プレミアリーグ第34節、ブライトンとチェルシーの一戦は3-0とブライトンが勝利。チェルシーは開始直後に先制点を奪われ、そのまま良いところなく敗れた。チームは5連敗となっている。ここにきて不調に陥っているチェルシーだが、事前にチーム情報が漏洩していたことが明らかになった。英『THE Sun』や『Daily Mail』は、DFマルク・ククレジャの理髪師がXに「（コール・）パーマーとジョアン・ペドロが今夜負傷した。これは独占情報