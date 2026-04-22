プレミアリーグ第34節、ブライトンとチェルシーのゲームは3-0とブライトンが圧勝した。開始直後にフェルディ・カディオグルのゴールで先制したブライトンは完全にゲームをコントロールし、チェルシーは枠内シュートを飛ばすことすらできなかった。これでリーグ5連敗、実に114年ぶりの不名誉な記録を作ってしまった。両者はこれで順位も入れ替わり、ブライトンは暫定6位に浮上している。試合後、チェルシーのリアム・ロシニアー監督