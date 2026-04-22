村上宗隆が4戦連発の9号ソロを放った。大谷を上回るペースとなっている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月21日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメリル・ケリーから4試合連発となる9号ソロを放った。【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放ったケリーは、2023年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦で本塁打を放った相