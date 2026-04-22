村上が勢いをつけてきた(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆の勢いが止まらない。現地、4月21日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4試合連続となる9号ソロを放った。この時点でアーロン・ジャッジと並び、ア・リーグ2位の本塁打数を記録した。【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放った17日のアスレチックス戦の満塁弾から始まり試合前までで3戦連発と打