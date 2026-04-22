磁気健康ギア「Ｃｏｌａｎｔｏｔｔｅ（コラントッテ）」を製造・販売する株式会社コラントッテが、サッカー日本代表ＦＷの伊東純也選手（３３）＝ゲンク＝とアドバイザリー契約を締結した。伊藤選手は、スピードを生かした突破力と献身的なプレーを武器に、日本代表の攻撃を牽引する右サイドのアタッカー。ヴァンフォーレ甲府、柏レイソルを経て渡欧し、ベルギーのゲンクで主力として優勝に貢献。その後、フランスのSランス