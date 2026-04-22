◆ファーム・リーグ巨人―西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２２日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発はドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線は２１日の同戦で一時勝ち越しの本塁打含む３出塁の丸佳浩外野手が「１番・中堅」、吉川尚輝内野手が「３番・二塁」、中山礼都外野手が「７番・右翼」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人