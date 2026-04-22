タレントの矢部美穂が、騎手の山林堂信彦との夫婦ショットを披露し反響を呼んでいる。矢部は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「おはようございます今日は館山カントリークラブでゴルフだよメンバーは山林堂騎手⭐︎田邊調教師⭐︎ロッティさん⭐︎矢部美穂だよ今年も１０月のどこかの月曜日にバースデーコンペ開催しますのでお楽しみに」とあいさつし、山林堂と寄り添い笑