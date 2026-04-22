俳優の池畑慎之介が、「一番信用する」という有名女優との親密な交流を明かした。【映像】よく家に来る有名女優池端は、4月21日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子に「お友達は、多いんですか？」と聞かれると、「いえ、あのね。お知り合いは多いんですけど、芸能界でお友達って、やっぱ5人もいないじゃないですかね」と意外な回答。そして「そんな感じでしょ？」と返した。すると黒柳も「皆そうでしょ