◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦レイカーズーロケッツ（2026年4月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が21日（日本時間22日）、西プレーオフ（PO）1回戦第2戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。前半から得意の3Pシュートを2本決めて6得点をマークした。チームは3Pシュート好調で前半54ー51と3点リードで折り返した。前回の試合となった18日（同19日）のロケッツとの第1戦では得意の3Pシュートを2本